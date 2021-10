Rotes Kreuz: Freiwillige leisteten in Salzburg mehr als eine Million Stunden Arbeit

Das Rote Kreuz Salzburg hat am Mittwoch bei seiner Generalversammlung Bilanz über das vergangene Jahr gezogen - "es war ein Jahr des Ausnahmezustandes".

Und das sind die genauen Zahlen: 4761 Frauen und Männer im ehrenamtlichen Dienst leisteten im Vorjahr gemeinsam 1.116.816 ehrenamtliche Stunden. Mehr als 5,7 Millionen Kilometer stehen in den Fahrtenbüchern der 169 Rettungsfahrzeuge. Mehr als 233.000 Patientinnen und Patienten wurden vom Roten Kreuz transportiert, rund 6000 von ihnen waren mit Corona infiziert oder Verdachtsfälle.

In den neuen Aufgabenbereichen, die innerhalb kürzester Zeit entstanden, wurden neben den Massentestungen fast 50.000 Antigen-Testabstriche sowie mehr als 100.000 PCR-Testabstriche durchgeführt. Die Gesundheitsberatung 1450 wickelte rund 142.000 Anrufe ab.

Wie auch im vergangenen Jahr musste die Generalversammlung auch heuer als Online-Veranstaltung abgehalten werden. Salzburgs RK-Präsident Werner Aufmesser sagte: "Dass wir heuer wieder virtuell zusammenkommen, bringt die Entwicklung des vergangenen Jahres präzise auf den Punkt. Wie unsere Zusammenkünfte per Videokonferenz sind viele Dinge, die zu Einsatzbeginn noch völlig neu waren, mittlerweile gelebter Alltag im Roten Kreuz.

Weiters sagte er: "2020 ist ein Jahr, das uns allen noch lang im Gedächtnis bleiben wird. Ein Jahr des Ausnahmezustands und nie dagewesener Herausforderungen. Gleichzeitig ein Jahr, in dem das Rote Kreuz über sich hinausgewachsen ist."

Der Corona-Einsatz ist bereits oft als "der längste Einsatz in der Geschichte des Roten Kreuzes" zitiert worden. Am Mittwoch verzeichnete das Rote Kreuz Salzburg den 601. Einsatztag und es ist nach wie vor nicht abzusehen, wie lang dieser Einsatz noch andauern wird.

Trotz dessen wird die Ausrichtung im kommenden Jahr die Kernbereiche des Roten Kreuzes wieder in den Fokus rücken: "Nun, da wir in den neuen Aufgabenbereichen verlässliche Strukturen und Routinen geschaffen haben, möchten wir uns wieder der Weiterentwicklung in den Kernbereichen des Roten Kreuzes widmen, ganz im Sinne unseres Gründers: Wir sind da, wo Menschen in Not sind, um zu helfen", sagte Aufmesser.