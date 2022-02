Rotes Kreuz in Salzburg zahlt Coronabonus an Mitarbeiter aus

Der Landesverband schüttet 600.000 Euro aus Eigenmitteln aus. Das Geld soll zur Stärkung der Kameradschaft verwendet werden. Zudem sollen die hauptamtlichen Beschäftigten eine Einmalzahlung erhalten - zwischen 100 und 300 Euro.

Das Land Salzburg hat im Dezember beschlossen, Personal in eigenen Einrichtungen, die mit der Covidpandemie beschäftigt waren (Spitäler, Heime etc.), einen Bonus von maximal 300 Euro bis Ende Februar auszubezahlen. Die Kritik der SPÖ folgte prompt: Manche Berufsgruppen würden leer ausgehen, etwa die Rettungssanitäter oder die Mitarbeiter in Impf- und Teststraßen.

Nun hat das RK-Präsidium gemeinsam mit der Geschäftsführung des Roten Kreuzes beschlossen, sowohl den rund 1500 hauptberuflichen als auch den rund 3500 ehrenamtlichen Mitarbeitern einen Bonus auszubezahlen. ...