Rotes Kreuz richtet "Drive In" für Corona-Abstrichproben beim Stadion ein

Die Abstriche werden direkt im Auto vorgenommen. Ein selbständiges Anfahren des "Drive In" ist aber nicht gestattet. Verdachtsfälle müssen sich vorher beim Hausarzt oder der Gesundheits-Hotline melden.

Seit rund zwei Wochen sind drei mobile Teams des Salzburger Roten Kreuzes zu Corona-Verdachtsfällen nach Hause gefahren, um Proben zu nehmen. Doch die Verdachtsfälle häufen sich. Die mobilen Teams sind längst ausgelastet.

Seit Montag hat das Rote Kreuz daher einen "Drive In" beim Red Bull Stadion eingerichtet. Damit Personen, bei denen der Verdacht einer Erkrankung besteht, so schnell wie möglich getestet werden können, wurde am Parkplatz auf der Westseite der Red Bull Arena eine Zeltstation aufgebaut.

"Zurzeit kommt es zu einem Anstieg der Testungen. Durch diese zusätzlich Maßnahme entlasten wir unsere mobilen Abstrichteams. Mit dem Corona-Drive-in sind wir für einen weiteren Anstieg an notwendigen Testungen gerüstet", sagt Landesrettungskommandant Toni Holzer.

Die ursprüngliche Vorgehensweise bleibe gleich: Wenn der Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus im Raum stehe, solle dies zunächst telefonisch mit dem Hausarzt oder der Gesundheitsberatung 1450 abgeklärt werden, ob es sich um eine Infektion mit dem Coronavirus handeln könnte.

Erhärtet sich der Verdacht, wird der Patient - sofern er gesundheitlich dazu in der Lage ist - dem "Corona-Drive-in" zugewiesen. Der Patient muss sich dann mit dem Auto zum Stadion begeben. Dort nimmt die Polizei Zutrittskontrollen vor. Ein eigenmächtiges Anfahren des "Corona-Drive-ins" sei nicht möglich. Beim "Corona-Drive-in" warten Rettungssanitäter, die den Abstrich abnehmen, ohne, dass der Patient aussteigen muss.

"Wir tun alles dafür, um die Abklärung der Verdachtsfälle möglichst einfach und unkompliziert zu halten. Mit dem Corona-Drive-in gibt es jetzt ein zusätzliches Angebot, das den ansteigenden Verdachtsfällen und dem Wunsch der mutmaßlichen Corona-Patienten, möglichst rasch Gewissheit zu haben, voll und ganz Rechnung trägt", sagt LH-Stv. Christian Stöckl. Am Dienstag wird ein weiterer "Corona-Drive-in" des Roten Kreuzes bei der Areitbahn in Zell am See bereitgestellt.



