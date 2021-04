Rotes Kreuz Salzburg trauert um Gerhard Huber (1941-2021)

Der Ehrenlandesrettungskommandant starb am Freitag im Alter von 79 Jahren. Jahrzehntelang hat Huber die Rettungsorganisation geführt und maßgeblich geprägt. Unter seiner Führung wuchs der Landesverband zu einer schlagkräftigen Organisation.

Alle Dienststellen des Roten Kreuzes Salzburg sind seit Freitag schwarz beflaggt. Die Rettungsorganisation trauert um eine Galionsfigur. Gerhard Huber starb am Freitag im Alter von 79 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.

Huber hat die Rettungsorganisation über Jahrzehnte geprägt und war von 1989 bis 2008 Landesrettungskommandant und Geschäftsführer bzw. Direktor des Landesverbandes. Über 60 Jahre lange war Huber Teil der Rot-Kreuz-Familie. Sein Name ist untrennbar mit der Organisation verbunden.

Huber kam 1942 nach Salzburg und absolvierte eine Ausbildung zum Kaufmann. Nach einer Managementausbildung in Deutschland arbeitet er 1979 bis 1988 als Geschäftsführer des MaxiMarktes in Anif. Sein Leben im Dienste des Roten Kreuzes begann 1959, als er der Freiwilligen Rettungskolonne beitrat. 1989 wurde ihm schließlich der Chefposten übertragen. Unter Huber wurde das Rote Kreuz zu einer schlagkräftigen Organisation. Er hat den Landesverband finanziell auf Kurs gebracht. In seine Zeit fiel der Neubau der Zentrale in der Dr. Karl-Renner-Straße. Huber erkannte früh die Zeichen der Zeit und investierte in Altenbetreuung und Seniorenheime. Er wurde zum Gesicht des Roten Kreuzes - man sah ihn in Einsatzkleidung an Unfallorten und Absturzstellen, der "Chef" war stets im Dienst. So war er auch bei der Brandkatastrophe der Gletscherbahn in Kaprun Einsatzleiter.

Nach dem Tsunami im Dezember 2004 baute er mit einem Rot-Kreuz-Team ein Fischerdorf in Sri Lanka neu auf. Es sollte zu einem humanitären Vorzeigeprojekt werden. 2012 wurde er zum Honorarkonsul für Sri Lanka ernannt. Auch nach seiner Pensionierung engagierte sich Huber bis zuletzt ehrenamtlich für das Rote Kreuz und trug maßgeblich zur "Salzburger Lösung" der Organisation der Flugrettung bei. "Rotkreuzler bleibt man ein Leben lang", hatte Huber 2011 in einem SN-Interview gesagt. Für seine Verdienste wurde der gebürtige Wiener mehrfach ausgezeichnet.

Gerhard Huber hinterlässt seine Frau und drei erwachsene Söhne.