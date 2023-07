Rotes Kreuz Salzburg verlost Blutkonserven zum Schwimmen

Gewinnspiel unter Blutspendern, um Versorgung im Sommer zu sichern.

Alle 15 Minuten wird in Salzburg eine Blutkonserve benötigt, um Leben zu retten - sei es nach einem Unfall, einer Geburt oder aufgrund einer schweren Krankheit. Um die notwendigen Blutkonserven bereit zu halten, müssen jeden Tag rund 130 Personen ihr Blut spenden. Im Sommer ist das nicht ganz so einfach, denn viele Spenderinnen und Spender sind auf Urlaub. Das Rote Kreuz hat unter dem Motto "Rette den Sommer, spende Blut" nun ein Gewinnspiel ins Leben gerufen. "Wir starten am Montag, 10. Juli und verlosen jeden Tag eine 'Rette den Sommer'-Luftmatratze. Alle Personen, die bei einer unserer Blutspendeaktionen in den Sommerferien ihr Blut spenden, nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Die Ziehung der Gewinner findet jeweils am Tag nach der Blutspendeaktion statt", sagt der Leiter des Blutspendedienstes Anton Holzer (im Bild). Mit dieser Aktion wolle man die Blutversorgung in den Sommermonaten sicherstellen.

Die nächsten Blutspendetermine: 10. Juli, Pfarrwerfen, 16 bis 20 Uhr (Volksschule); 11. Juli, Thalgau, 16 bis 20 Uhr (Polytechnische Schule); 12. Juli, Abtenau, 15 bis 20 Uhr (Mittelschule); 13. Juli, Nußdorf und Elsbethen, jeweils von 16 bis 20 Uhr in der Volksschule.