Rotes Kreuz stellt um: Testanmeldung ab Dienstag papierlos

Das Rote Kreuz Salzburg stellt nun auf beaufsichtigte Selbsttests um. Die Anmeldung wird ab Dienstag zudem papierlos erfolgen. Es ist nicht mehr nötig, das Formular vorab auszudrucken.

Das Rote Kreuz Salzburg bereitet sich auf eine stark erhöhte Nachfrage aufgrund der Öffnungen am 19. Mai vor. Die gesamte Abwicklung der Tests erfolgt ab Dienstag digital. Testtermine sind nach wie vor vorab online über salzburg-testet.at oder telefonisch unter 1450 zu buchen.

Künftig reicht also die Anmeldebestätigung auf dem Smartphone, um den Test durchführen zu können. Der ausgedruckte "Laufzettel" gehört damit der Vergangenheit an. Zum Test mitzubringen sind neben dem Smartphone mit der Anmeldebestätigung weiterhin ein amtlicher Lichtbildausweis oder die E-Card. Menschen, die kein Smartphone besitzen, können sich telefonisch bei der Gesundheitshotline 1450 anmelden, ihre Anmeldung und ihre Daten werden dann vor Ort in der Teststation noch einmal überprüft.

Nur mehr beaufsichtigte Selbsttests in den Teststraßen

Wie berichtet, werden alle Rotkreuz-Teststationen auf beaufsichtigte Selbsttests umgestellt. Dabei nehmen Testpersonen den Abstrich selbst vor - im vorderen Nasenbereich: Anstelle der bisher üblichen Nasenrachenabstrichtests, die nur von medizinischem Personal abgenommen werden dürfen, finden künftig die vorderen Nasenabstrichtests, auch bekannt als "Nasenbohrertests", unter Aufsicht statt. Dies ist nicht nur für die Anwender angenehmer, sondern erhöht auch die Durchlaufquote um ein Vielfaches.

"Mit den Nasenrachenabstrichen schafften die Rotkreuz-Helfer pro Testlinie bisher 230 Testungen pro Tag", sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer. "Mit dem neuen System beaufsichtigt ein Mitarbeiter bis zu fünf Personen gleichzeitig beim Abstrich, so können pro Testlinie 1200 Testungen am Tag durchgeführt werden. Wir erhöhen damit die Kapazitäten im ganzen Bundesland von rund 70.000 Testungen pro Woche auf 200.000."



Durch die Beaufsichtigung und Assistenz des Personals vor Ort ist sichergestellt, dass der Abstrich korrekt durchgeführt wird. Das Ergebnis werde von den Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern ausgewertet und sei damit fälschungssicher. Das Testergebnis erhalten die Salzburgerinnen und Salzburger dann wie gewohnt per SMS und E-Mail. Es ist für 48 Stunden gültig und gilt als offizielle Bestätigung, die beispielsweise von Gastronomie-, Kultur- und Sportbetrieben anerkannt wird.