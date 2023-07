Rotes Kreuz und Freiwillige Feuerwehr haben keine Nachwuchssorgen

Beim Landesjugendlager des Roten Kreuzes in Bürmoos wurde nicht nur die Gemeinschaft gepflegt, sondern im Erste-Hilfe-Bewerb auch Können unter Beweis gestellt. In Oberndorf lud die Freiwillige Feuerwehr zum Bezirksjugendlager ein. Derzeit haben die Einsatzorganisationen keine Nachwuchssorgen.

Beim 42. Landesleistungsbewerb der Feuerwehrjugend in Salzburg traten rund 1000 Jugendliche an.

Die "Rettungsteufel" aus Seekirchen legten sich beim "Erste-Hilfe-Bewerb" ordentlich ins Zeug. Die Sechs- bis Zehnjährigen stellten nicht nur ihr theoretisches Wissen unter Beweis, sondern waren auch praktisch bei realistisch in Szene gesetzten Notfällen, etwa bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Skateboarder, gefordert. Wenn es auch am Ende für die "Rettungsteufel" nicht für den Sieg reichte, schlugen sie sich doch wacker.

Rund 200 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 17 Jahren aus 14 Salzburger Jugendrotkreuzgruppen traten am Samstag beim Landesjugendlager in Bürmoos in drei Altersgruppen zum Bewerb an. Zu bewältigen waren Aufgaben an sechs Stationen, die vom Bienenstich bis zur Reanimation reichten. Die Euphorie war jedenfalls groß, konnte doch nach fünf Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder ein Landesjugendlager des Roten Kreuzes stattfinden. Maßgeblich an der Organisation beteiligt waren der Landes- und Bundesreferent für Jugendgruppen, Michael Hinterhofer, und Johanna Burgholzer von der Rotkreuz-Dienststelle Flachgau-Nord.



In sechs Rotkreuz-Dienststellen 189 Burschen und Mädchen in Jugendgruppen

Allein im Bereich Flachgau-Nord werden knapp 50 Kinder und Jugendliche von zehn Ehrenamtlichen in der Rotkreuz-Jugendgruppe betreut.

"Insgesamt sind es 189 Jugendliche und 63 Betreuer in den Rotkreuz-Dienststellen Strobl, Straßwalchen, Seekirchen-Eugendorf, Mattsee, Hof und Flachgau-Nord", berichtet Michael Hinterhofer, der sich über einen großen Zulauf freut. "Die Herausforderung ist dabei nicht, Nachwuchs zu finden, sondern freiwillige Betreuer." Viele der Jugendlichen aus den Jugendgruppen würden dann auch in den aktiven Rotkreuz-Dienst eintreten. "Wenn man einmal mit diesem ,Virus' infiziert ist, seinen Mitmenschen helfen zu wollen, kommt man nicht mehr so leicht davon los. Wir haben auch viele Übertritte aus dem Zivildienst", so der Oberalmer, der betont, wie wichtig es ist, möglichst viele ausgebildete Ersthelfer in der Bevölkerung zu haben. "Wer bei der Rotkreuz-Jugend war, schaut im Notfall nicht einfach zu, sondern handelt und weiß, was zu tun ist."



"Es ist nicht schwer Kinder zu interessieren"

Jugendgruppenleiterin Johanna Burgholzer (26) ist als Medizinstudentin bestes Beispiel für das ehrenamtliche Engagement beim Roten Kreuz. "Ich habe selbst mit zehn beim Roten Kreuz angefangen und bin dabeigeblieben. Es ist nicht schwer, Kinder zu interessieren. Sie kommen durch Freunde, die Familie, durch Mundpropaganda oder unsere Homepage zu uns. Jedes Jahr haben wir in der Dienststelle Flachgau-Nord drei bis vier Übertritte aus der Jugend in den aktiven Dienst. Insgesamt sind bei uns 125 ehrenamtliche Rettungssanitäter im Einsatz", so Burgholzer. Dazu kommen drei Hauptamtliche Mitarbeiter und zehn Zivildiener.

Zum Versorgungsgebiet der Dienststelle Flachgau-Nord in Lamprechtshausen gehören die Gemeinden Lamprechtshausen, Oberndorf, St. Georgen, Bürmoos

Göming, Dorfbeuern und Nußdorf. Im gesamten Flachgau sind über 600 ehrenamtliche Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aktiv.

Dank der vielen freiwilligen Helfer wurde das Landesjugendlager in Bürmoos zu einem tollen Erlebnis. Dafür sorgte auch das Rahmenprogramm. Geboten wurden zum Beispiel ein Fitnesskurs, ein Fotowettbewerb, Besuch der Polizeihundestaffel, der Feuerwehr und von Bundesheersanitätern, viel Wasserspaß, eine Schnitzeljagd und ein Escape-Room.



Flachgauer Feuerwehrjugend traf sich in Oberndorf

Nicht nur das Rote Kreuz, auch die Feuerwehren hielten am vergangenen Wochenende ein Jugendlager ab. In Oberndorf trafen sich knapp 450 Nachwuchsflorianis beim Bezirksjugendlager, das nach 2019 in Berndorf heuer wieder stattfinden konnte. Höhepunkt war die Lagerolympiade mit unterschiedlichen Stationen in Oberndorf. Ihr Können hatten rund 1000 Jugendliche bereits zuvor beim 42. Leistungsbewerb der Feuerwehrjugend des Landes in Salzburg unter Beweis gestellt. In den Kategorien Bronze und Silber wurden die Besten ermittelt. Im Bronzebewerb siegten die Buben und Mädchen von Schleedorf 1 vor Leogang 1 und Oberndorf 1.



Feuerwehrjugend Schleedorf fährt zum Bundesleistungsbewerb

"Schleedorf vertritt den Flachgau damit beim Bundesleistungsbewerb im August 2024", so Bezirksfeuerwehrkommandant Klaus Lugstein. In 29 von 37 Ortsfeuerwehren im Flachgau gibt es Jugendgruppen.

"Die Gesamtzahl der Jugendlichen bewegt sich immer so bei 520 Burschen und Mädchen. Wir haben keine Nachwuchsprobleme. Die Jugendlager und Bewerbe sind wichtig, sie stärken die Gemeinschaft", sagt der Bezirksfeuerwehrkommandant. Schon mit zehn Jahren kann man der Jugendfeuerwehr beitreten. "Wer bis 15 dabeibleibt, tritt dann auch meistens in den aktiven Dienst über. Manche kommen nach Ausbildung und Studium wieder zurück." Wer in mehreren Vereinen aktiv sei, müsse sich entscheiden, ob sich das Engagement bei der Feuerwehr zeitlich ausgehe.

"In den schwierigen Pandemiejahren hatten wir befürchtet, Mitglieder zu verlieren, das ist aber nicht eingetreten. Wir sind im Flachgau personell gut ausgestattet." Aktuell haben die freiwilligen Feuerwehren im Bezirk rund 4300 aktive Mitglieder.