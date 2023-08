Rotes Kreuz unter neuer Führung

Bezirksgeschäftsführer Stefan Herbst verabschiedet sich nach 13 Jahren.

"Mit einem weinenden und einem lachenden Auge" übergibt Stefan Herbst die Agenden der Geschäftsführung des Roten Kreuzes im Pinzgau an seine Nachfolgerin Isabella Pernthaner-Schneider: "Zum einen sind da die vielen tollen Kolleginnen und Kollegen, die ich zurücklasse. Auf der anderen Seite bin ich glücklich, die Geschäftsführung bei Isabella Pernthaner-Schneider in guten Händen zu wissen", so Herbst. Als Bezirksgeschäftsführer hatte er seit 2010 nicht nur die Verantwortung für rund 85 Kolleg/-innen in sieben Dienststellen, er setzte auch zahlreiche Projekte um, die den Rettungsbezirk nachhaltig prägten.

Die Neubauten der Dienststellen Saalbach, Mittersill und Rauris erfolgten ebenso unter seiner Leitung wie die Erweiterung und Modernisierung des Fuhrparks und die Einführung eines Qualitätsmanagements. Stefan Herbst war es während seiner Amtszeit auch wichtig, die traditionellen Werte des Roten Kreuzes Salzburg in die Zukunft zu tragen. Die Verantwortlichen der Rettungsorganisation sind dankbar für den außerordentlichen Einsatz ihres scheidenden Bezirksgeschäftsführers, der auch weiterhin beim Roten Kreuz Salzburg als Leiter für den Rettungsdienst tätig ist sein wird, und wünschen seiner Nachfolgerin eine erfolgreiche Fortsetzung der Rettungsarbeit im Pinzgau.