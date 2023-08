Rotkreuz-Bezirksrettungskommandant gestaltet seine Freizeit aus Liebe zum Menschen

Seit 1996 ist Peter Steiner im Dienste des Roten Kreuzes unterwegs. Als Bezirksrettungskommandant steht er etwa 240 Ehrenamtlichen vor.

Der gebürtige Gollinger Peter Steiner lebt den Slogan des Roten Kreuzes: "Aus Liebe zum Menschen." Seit fast 30 Jahren ist er ehrenamtlich dabei. Begonnen hat er als Sanitäter, heute verantwortet er den gesamten Rettungsdienst im Tennengau. Seit 2014 ist er Bezirkrettungskommandant. "Angefangen hat es dadurch, dass fast mein kompletter Freundeskreis dem Roten Kreuz beigetreten ist. Ich habe das als sinnvolle Freizeitgestaltung angesehen", erinnert sich Steiner an seine ersten Schritte als Retter in der Not.

Begonnen hat für den Tennengauer alles in der Dienststelle Golling, wohin er seinen Freunden folgte. Schnell wurde seinem damaligen Kommandanten Walter Reich klar, dass in Peter Steiner mehr steckt. Also wurde er zum Zugkommandanten des technischen Zuges in Hallein befördert - neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Sanitäter in Golling. Doch auch das reichte ihm nicht, weswegen er 2004 noch zum Zugsführer befördert wurde. 2010 schien er als stellvertretender Abteilungskommandant für die Dienststelle Golling am Ende der ehrenamtlichen Karriereleiter zu stehen.





Was motiviert jemanden über drei Jahrzehnte, selbstlos seine Freizeit für andere zu opfern? Für Peter Steiner eine sehr einfache Frage, die er so beantwortet: "Es tut gut, einer schwierigen Situation nicht hilflos gegenüberstehen zu müssen, sondern zu wissen, was zu tun ist. Dies beschränkt sich nicht nur auf schwere Einsätze, sonder spiegelt sich auch in anderen Lebenssituationen wider. Somit kann ich, zumindest teilweise, doch ,mehr' für mich mit nach Hause nehmen, als ich geben muss. Zudem wird meine fast zwanghafte Hilfsbereitschaft gestillt." Dieser nicht zu bändigende Einsatz ist natürlich auch der Führung des Rotkreuz-Landesverbandes aufgefallen. 2014 wurde Steiner zum Bezirksrettungskommandanten befördert und bekleidet somit, neben dem Bezirksrettungskommandanten im Lammertal, das höchste Rettungsamt im Tennengau, womit er künftig die operative Einsatzverantwortung in der Bezirksstelle Tennengau überhat.

Neben dem Roten Kreuz hat - man glaubt es kaum - auch Peter Steiner ein Berufs- und Privatleben. Als Automatisierungstechniker ist der Gollinger mittlerweile selbstständig und arbeitet zum größten Teil für regionale Betriebe. "Es gab aber auch schon Baustellen im Ausland, zum Beispiel in Tokio", erzählt er. Privat steht im September die Hochzeit an - ein Ereignis, bei dem sicherlich viele Menschen in roten Jacken anwesend sein werden.