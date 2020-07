Rückfällig gewordener Kroate soll 38 Kilo Suchtgift verkauft haben - Prozess in Salzburg

39-jähriger Kroate soll zwölf Kilo Kokain und 26 Kilo Marihuana an insgesamt 80 "Kunden" mit Gewinn veräußert haben. Angeklagte zum Prozessauftakt teilweise geständig - nun sollen zahlreiche Zeugen bzw. Abnehmer gehört werden.

Geht es nach Staatsanwalt Robert Holzleitner, so hat ein 39-jähriger, im Tennengau lebender Kroate über viele Monate hindurch bis Februar 2019 einen überaus schwunghaften und lukrativen Suchtgifthandel betrieben. Konkret soll der Angeklagte, am Dienstag am Landesgericht vor einem Schöffensenat, die enorme Menge von zumindest zwölf Kilogramm Kokain und 26 Kilogramm Marihuana gewinnbringend verkauft haben.

"Die Drogen gingen an 80 großteils bekannte, gesondert verfolgte Abnehmer. Die Qualität des Kokains und des Marihuanas war außergewöhnlich hoch", so Holzleitner. Der Staatsanwalt betonte zudem, dass der Kroate erst im April 2018 wegen Drogenhandels zu einer teilbedingten Haftstrafe von einem Jahr (vier Monate davon unbedingt) verurteilt worden war: "Leider hat ihn die Strafe nicht beeindruckt. Zwei Monate später begann er wieder Suchtgift, vor allem Kokain, zu verkaufen. Und das auch noch in einem weit größerem Ausmaß."

Der Angeklagte, bis zur Verhaftung im Februar 2019 im Elternhaus im Tennengau wohnhaft, war nach Hinweisen aus der Szene ins Visier der Polizei geraten. Holzleitner: "Es wurde eine Überwachung seines Handys angeordnet, die auf viele Suchtgiftverkäufe hinwies. Bei den einzelnen Geschäften wurden Tarnnamen und Codewörter für die jeweils bestellten Mengen und Drogen verwendet. Bei der Durchsuchung des vom Angeklagten und seinen Eltern bewohnten Hauses fanden die Ermittler 135 Gramm Kokain und 81.000 Euro Bargeld."

RA Kurt Jelinek, Verteidiger des Kroaten, sagte, dass sich sein Mandant "teilweise schuldig" bekennen werde. Allerdings betonte Jelinek, dass die in der Anklageschrift aufgelisteten Drogenmengen "bei weitem zu hoch sind. Bei vielen Fakten sind die Mengen einfach nicht nachvollziehbar. Da ist die Polizei zu Ungunsten des Angeklagten ausgegangen". Letztlich gestehe sein Mandant Verkäufe an zwei Dutzend Abnehmer ein.

Gabriele Glatz, die Vorsitzende Richterin, vertagte den Prozess zur Ladung von Zeugen. Die Staatsanwaltschaft hat insgesamt 39 Zeugen beantragt.