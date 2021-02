Rückfall in die Essstörung: Corona verschlimmert die Situation

Die Folgen der Pandemie treffen besonders psychisch Erkrankte. Frauen und Mädchen, die sich als geheilt empfunden haben, fallen zurück in die Essstörung. Das liegt bei einigen an der Isolation, bei anderen aber auch an der Nähe zu den Familien.

Rund 15 Prozent aller Magersüchtigen sterben an der Krankheit. Die Essstörung zählt zu den psychischen Krankheiten mit der höchsten Sterberate im Jugendalter. "Der Lockdown verschlimmert die Situation vieler erkrankter Frauen und Mädchen", sagt die Leiterin des Frauengesundheitszentrums in Salzburg, Aline Halhuber-Ahlmann. "Die Nachfrage nach Beratungsgesprächen zum Thema Essstörung ist seit dem Vorjahr erheblich gestiegen." Besonders brisant: "Die meisten davon sind Mädchen und Frauen, die sich als geheilt empfunden haben." 70 Prozent der Beratungsgespräche drehen sich mittlerweile um dieses ...