Rückgang des Karlingerkees: Unterwegs mit den Gletschermessern des Alpenvereins

Gletschermesser liefern die Daten für die wissenschaftliche Erforschung der Gletscher. Die Pinzgauer Nachrichten waren einen Tag lang mit zwei von ihnen unterwegs.

Um 5.20 Uhr ging's am Donnerstag der Vorwoche von Zell am See los. Gabriel Seitlinger steuerte seinen Pkw zum Stausee Mooserboden hoch über Kaprun. Mit an Bord sein Assistent Dietmar Steiner und der PN-Reporter.

Um 6 Uhr begann der Fußmarsch. Bei völliger Dunkelheit führte dieser über den alten Bergführeranstieg hinauf zum Bärenkopfkees. "Als es das Ausbildungszentrum Höhenburg noch gab, sind die Bergsteiger hier raufgegangen, weil der nächste Gletscher hier war und hier spezielle Übungen gemacht werden konnten", schildert ...