Rückkehr der FIS-Skirennen beim Petersbründllift in St. Michael

Bis Mitte der 90er-Jahre gab es regelmäßig internationale FIS-Skirennen in St. Michael. Jetzt wurde der Hang von der FIS für zehn Jahre neu anerkannt. Auftakt waren zwei Damen-FIS-Slalomrennen.

Es war dem Liftpionier Karl Friedrich damals zu verdanken. Als Liftbetreiber und Ski-Bezirksvertreter initiierte er die Ausrichtung von FIS-Rennen im Lungau. "Es gab damals einen Verbund mit St. Michael (Slalom), Mauterndorf (Riesentorlauf) und Fanningberg (Super-G)", erinnert sich Horst Scharfetter, der heute nach wie vor Chef der Zeitnehmung beim Skiclub St. Michael ist. "Entscheidend für eine Ausrichtung sind die Helfer. Es entstehen aber auch Kosten im vierstelligen Bereich. Ohne Sponsoren ist es nicht möglich. Früher haben sich Gemeinden und Tourismus finanziell beteiligt", sagt Scharfetter.

Von Mitte der 80er- bis Mitte der 90er-Jahre wurden FIS-Rennen sowie ein Europacup-Slalom im Lungau ausgetragen. Heuer erfolgte die Rückkehr. Per Zufall. St. Michael wurde als Ersatzort für Klippitztörl gewählt. "Es braucht dafür einen Hang, der den FIS-Richtlinien entspricht", sagt Sektionsleiter Mario Karner.

Die Piste beim Petersbründllift wurde schließlich im Auftrag der Bergbahnen Lungau von einem Delegierten der FIS neu abgenommen und für zehn Jahre anerkannt. 2014 ist die damalige Homologierung ausgelaufen.

Klaus Steinlechner, Geschäftsführer der Bergbahnen Lungau: "Uns geht es vor allem um die heimischen Skifahrer. Das besondere Gefälle des Petersbründlhanges erlaubt aber auch Trainings für die Skistars und vereinzelt können internationale Rennen stattfinden. Aber: Diese Rennen sind nur möglich, wenn die örtlichen Skivereine sie abwickeln. Dafür benötigt es viele freiwillige Helfer."

Rund 14 Tage liefen für das Team rund um Mario Karner die Vorbereitungen für die Austragung. "Es beginnt mit Anfragen für Unterkünfte und Trainingsmöglichkeiten und geht bis hin zur Einteilung der Helfer und den Mannschaftsführersitzungen. 25 Personen waren an den zwei Renntagen im Einsatz. Solche Rennen sind auch für uns ein Saisonhöhepunkt, aber auch eine große Herausforderung", sagt Karner und fügt hinzu: "Es geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Dazu gehören die Bergbahnen Lungau, Ulli Schilcher und ihr Team, das die Räumlichkeiten stellt und für die Verpflegung sorgt, Pistenmeister Richard Pacher sowie unser Skiclub St. Michael."

Acht bis zehn Skirennen - von Bezirks- und Landescup- über Schulski- bis hin zu Firmenrennen - werden vom St. Michaeler Skiclub federführend ausgetragen.

Und Ski gefahren wurde schließlich auch. Für die jeweils über 50 Skirennläuferinnen ging es letztlich um wichtige Punkte und den Aufstieg in den Europacup. Drei Lungauer Skirennläuferinnen mischten sich ebenfalls in das Teilnehmerfeld. Im ersten Slalom rangierte Lisa Grill auf Platz sieben. Tags darauf schrammte die Tamswegerin um zehn Hundertstelsekunden am Podest vorbei und erreichte Platz vier. Die Muhrerin Jessica Gfrerer belegte die Plätze neun und zwölf. Und Cheyenne Konrad erreichte die Plätze 23 und 28.

Am 16./17. Jänner gibt es erneut zwei FIS-Slalomrennen der Herren. Dann wird der USK Muhr die Abwicklung übernehmen. St. Michael ist Ersatzort für Mariazell.