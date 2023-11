"Rückkehrer" wird neuer Rettungschef

Der 33-jährige Christoph Grübler ist neuer Bezirksrettungskommandant fürs Gasteiner Tal. Er löst in der Funktion Franz Weichenberger ab.

Die circa zehn hauptamtlichen Rettungssanitäter und rund 80 Ehrenamtlichen im Gasteiner Tal haben einen neuen Kommandanten. Christoph Grübler, Spross aus dem gleichnamigen Transportunternehmen im Tal, übernahm das Zepter mit Anfang November. Er löst in der Funktion Franz Weichenberger ab, der nach 30 Jahren kürzertreten wollte. Grübler wuchs in Hofgastein auf, ging hier in die Schule, bevor er in der HTL Saalfelden maturierte und an der Montanuniversität in Leoben ein Doktoratsstudium abschloss. Heute arbeitet er im Brotberuf bei Liebherr in Bischofshofen und ist als Verantwortlicher für die Sparte Erdbewegung rund um den Erdball unterwegs. Nach einer vorangegangenen beruflichen Station bei KTM in Mattighofen zog er mit seiner Frau und den drei Kindern erst im Vorjahr wieder ganz zurück ins Gasteiner Tal. "Bevor die älteste Tochter mit der Schule begonnen hat - das war uns wichtig", schmunzelt der 33-Jährige.

Die neue Funktion beim Roten Kreuz ist ehrenamtlich. Um sich einzuarbeiten, fungierte Grübler in den vergangenen Monaten bereits als Stellvertreter. Gemeinsam mit Geschäftsführer Daniel Kofler wird er künftig die Geschicke der Gasteiner Rettung lenken. Sein Fokus liege auf den rund 80 Freiwilligen, sagt Grübler, und der Erstellung ihrer Dienstpläne. Von der Anzahl her sei das Team gut besetzt, aber eine relativ neue Herausforderung liege darin, dass die Menschen immer kürzer dabeibleiben und generell weniger Zeit für das Ehrenamt aufbringen. "Das ist dem allgemeinen Trend geschuldet, dass sich Lebensumstände heute einfach schneller ändern", meint Grübler. Man reagiere darauf, indem man auch die Dienste flexibler gestalte, Studenten und Gastroarbeiter etwa auf Wunsch auch wochentags einteile. Langweilig wird den Gasteiner "Rotkreuzlern" nicht: So haben sie im Vorjahr 280 Notfalleinsätze bewältigt und 25.500 ehrenamtliche Stunden investiert. 350.000 Kilometer spulten die acht Einsatzfahrzeuge ab, 2000 Ambulanzdienste wurden geleistet, in Summe rund 6400 Patienten versorgt. Ein Hauptamtlicher ist jeweils für die Bergrettung und den Heilstollen abgestellt.

Stolz erzählt Grübler, dass rund 100 Erste-Hilfe-Kurse mit über 1000 Teilnehmern stattgefunden haben. "So kommen wir in die Breite, genauso wie mit dem Jugendrotkreuz", sagt er, selbst seit 25 Jahren bei der Blaulichtorganisation aktiv. Bei den Kindern könne man zurzeit die hohe Nachfrage gar nicht abdecken. Bei den Erwachsenen würden aber permanent Leute gesucht. "Beeindruckend ist die Kameradschaft, die sich hier entwickelt", sagt Grübler. Er habe seinen Trauzeugen im Rettungswesen kennengelernt, ein anderer Kamerad sei Taufpate eines seiner Kinder geworden.