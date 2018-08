Rückreiseverkehr wird am Wochenende wieder für kilometerlange Staus sorgen

Das staugeplagte Salzburg wird am Samstag und vor allem am Sonntag wieder auf die Probe gestellt. Die Autobahn wird verstopft sein, weil der Rückreiseverkehr massiv zunimmt.

Stau auf dem Walserberg gehört mittlerweile zum Alltag. Die Salzburger werden das am Wochenende aber wieder besonders zu spüren bekommen. Denn auch die A10 wird durch Autokolonnen dicht sein. Das prophezeien die Autofahrerclubs. Der ÖAMTC erwartet kilometerlange Staus. "Am vergangenen Wochenende reichte der Stau schon fast bis nach Hallein. Das wird auch an diesem Wochenende so sein, weil der Rückreiseverkehr an diesem Wochenende massiv zunimmt", sagt Aloisia Gurtner vom ÖAMTC. Dann sind erneut Anfahrtszeiten bis zum Walserberg von einer Stunde und mehr in Kauf zu nehmen. Wer kann, sollte also die Autobahn meiden. Das gilt aber nicht für Urlauber. Denn die Gemeinden Wals und Grödig werden auch diesmal wieder die Fahrverbote aktivieren. Urlauber, die sich von ihren Navigationssystemen leiten lassen, um den Stau zu umfahren, werden von der Polizei wieder auf die Autobahn zurückbeordert. Das Fahrverbot wird aktiviert, sobald der Stau bis zur Haberlanderbrücke zurückreicht.

In der Gegenrichtung, in Fahrtrichtung Süden, rechnet der ÖAMTC auch wieder mit Problemen. Denn auch der Reiseverkehr nach Italien und Kroatien ist noch anhaltend stark. Die Blockabfertigung wird an diesem Wochenende zum zweiten Mal testweise ausgesetzt. Am vergangenen Wochenende hat das zwar geklappt, allerdings kam es dann zu einer Panne und einem Unfall, weshalb die Asfinag wieder mit Ampeln eingreifen musste. Nach diesem Wochenende soll das Aussetzen der Blockabfertigung auf der Tauernautobahn aber evaluiert werden, um für kommende Sommer noch bessere Daten zu haben.

Quelle: SN