Rückreisewelle und Ironman - auf Salzburg kommt wieder ein Stauwochenende zu

Ferienende in mehreren (Bundes)-Ländern und eine Großveranstaltung - im Bundesland Salzburg ist wieder einmal ein starkes Stauwochenende in diesem Sommer angesagt.

Der ÖAMTC erwartet am kommenden Wochenende auf den Hauptrouten wieder starken Reiseverkehr. Es enden die Ferien in Ostösterreich (Wien, Niederösterreich, Burgenland), drei deutschen Bundesländern, in Tschechien und der Slowakei. Auch viele Urlaubende aus West- und Südösterreich, und den beiden deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg werden die letzte Urlaubswoche nicht bis zuletzt auskosten, sondern sich auf die Heimreise begeben.

Hauptbelastet wird nach der Einschätzung der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen auch an diesem Wochenende wieder die Achse Karawankentunnel - Villach - Salzburg - München sein. Staus sind hier auf der A11 vor dem Karawankentunnel, der Tauern Autobahn (A10) abschnittsweise im Bereich Flachau bis Werfen und beim Autobahndreieck Salzburg und der West Autobahn (A1) vor dem Walserberg sowie in Bayern abschnittsweise auf der A8 zwischen Salzburg und München zu erwarten.

Ironman Zell am See-Kaprun

Am Sonntag (3. September) sind wegen des Ironman Zell am See-Kaprun in der Region einige wichtige Straßen gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kommt es vor allem auf der Radroute, Zell am See - B311 - Lend - L216 - Dienten - B164 - Maria Alm - Gemeindestrassen - Maishofen - B311 - Zellermoos - B168 - Kaprun.

Von Osten her kann man kurzfristig nicht zum Großglockner und Felbertauern zufahren. In Zell am See selbst muss man schon ab Freitag mit lokalen Verkehrsbehinderungen durch Straßensperren rechnen.