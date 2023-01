Rücksichtslose Skifahrer verursachten in Salzburg schwere Unfälle

Zwei Frauen wurden von unbekannten Pistenrowdys niedergefahren.

Zwei rücksichtslose Wintersportler haben am Mittwoch auf Salzburgs Pisten schwere Unfälle verursacht. Sie leisteten den Opfern keine Erste Hilfe und machten sich unerkannt davon. In Königsleiten bei Wald im Pinzgau fuhr ein "Pistenrowdy" eine 48-jährige Deutsche auf der Piste Nummer 52 nieder. Sie wurde schwer verletzt. In Obertauern brach sich eine 60-jährige Deutsche einen Arm, nachdem sie ein Wintersportler auf der Piste 5a von hinten niedergestoßen hatte.

Am Donnerstag gab es noch keine Spur zu den Fahrerflüchtigen. Die Polizei ersucht Zeugen um Hinweise, damit die bisher unbekannten Unfallverursacher ausgeforscht werden können.