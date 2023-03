Ruf nach E-Scootern in der Stadt Salzburg wird lauter

Obwohl vor allem die Jungen für E-Scooter als alternative Fortbewegungsmittel eintreten, steht man von offizieller Seite auf der Bremse und ist trotz verbesserter Technik gegen einen Verleih.

Vor drei Jahren hat sich der Bauausschuss einstimmig gegen die Einführung von E-Scooter-Sharing ausgesprochen. Dabei ist das Konzept in vielen deutschen und österreichischen Städten bereits gang und gäbe: Man leiht sich den elektrischen Roller aus, fährt eine Strecke nach Wahl und stellt ihn bei nächster Gelegenheit wieder ab.

Besonders unter den Jungen ist der elektrische Roller sehr beliebt. In der Anschaffung sind sie nicht für jeden leistbar, was das große Interesse am E-Scooter-Verleih erklären dürfte. Mittlerweile gibt es ...