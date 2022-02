Rumäne drang in das Haus einer 90-Jährigen ein und beraubte sie - Prozess in Salzburg

Wegen einer besonders perfiden, bereits dreieinhalb Jahre zurückliegenden Raubtat wurde am Donnerstag am Landesgericht Salzburg einem 29-jährigen Rumänen der Prozess gemacht.

Laut der Anklage, sie lautete auf schweren Raub, hatte der Rumäne im Juli 2018 in der Stadt Salzburg gezielt das Reihenhaus einer betagten Dame aufgesucht. Er hatte bei der Seniorin - sie ist 90 Jahre alt - zuerst auf der Terrasse an eine Scheibe geklopft. "Die Frau deutete ihm, zur Haustür zu kommen. Als sie aufmachte, hat sie der Angeklagte fest an den Oberarmen gepackt, gegen eine Wand gedrängt und Geld gefordert", schilderte Staatsanwältin Sabine Krünes nun im Schöffenprozess. In ...