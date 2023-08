Rumäne in Henndorf erstochen: Ungar im September wegen Mordes in Salzburg vor den Geschworenen

Plus

Weil er im März in Henndorf nach kurzem verbalen Streit einen 42-jährigen Rumänen mit neun Messerstichen vorsätzlich getötet haben soll, muss sich am 20. September ein 34-jähriger Ungar am Landesgericht vor den Geschworenen verantworten. Der Prozess wird von Richter Philipp Grosser geleitet: Er hat für 22. September einen zweiten Prozesstag angesetzt.

BILD: SN/BOSCHNER Die Polizei am Tatort in Henndorf.