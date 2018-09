Rumäne schlug in Salzburg mit einer Eisenstange zu

Eine Zeugin setzte am Donnerstag einen Notruf ab: Ein Bettler schlage in Salzburg-Mülln mit einer Eisenstange auf Passanten ein. Als die Polizei eintraf, bedrohte der 34-Jährige die Beamte mit der Eisenstange. Er wurde festgenommen.

Eine Zeugin alarmierte am Donnerstagmittag die Polizei. Die Frau gab an, dass ein Bettler mit einer Eisenstange auf Passanten einschlage. Als die Polizei am Tatort ankam, saß der 34-jährige Rumäne auf dem Boden - und weigerte sich, sich auszuweisen. Plötzlich sprang der Mann mit der Eisenstange in der Hand auf, bedrohte die Beamten und schlug mit der Eisenstange mehrmals in Richtung der Polizeistreife. Die Beamten konnten den Rumänen jedoch festnehmen. Verletzt wurde bei der Amtshandlung niemand. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Salzburg übernommen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Überstellung des Beschuldigten in die Justizanstalt Salzburg in Puch-Urstein an.

Quelle: SN