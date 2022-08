Rumäne verübte in Salzburg und Tirol zumindest 23 Einbrüche

Kriminalisten aus Salzburg gelang es, einem 31-jährigen Rumänen zumindest 23 Einbruchsdelikte, begangen in den Bundesländern Salzburg und Tirol, nachzuweisen. Die Einbrüche beging der Beschuldigte zwischen Anfang Februar und Anfang Mai dieses Jahres

Der 31-Jährige stieg bzw. drang jeweils in Wohnhäuser ein und entwendete - so er fündig wurde - Bargeld und Wertgegenstände. Das Diebesgut verkaufte der Rumäne zur Finanzierung seines Lebensunterhalts. Laut Polizei postete er sogar Bilder in sozialen Netzwerken, die ihn mit gestohlener Kleidung zeigten. Der Gesamtschaden liegt bei rund 70.000 Euro. Der Rumäne zeigte sich geständig - er sitzt in Untersuchungshaft.