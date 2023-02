Rund 2000 Gäste beim Rot-Kreuz-Ball in Salzburg erwartet

Nach zwei Jahren Pause geht der traditionelle Ball der Rettungsorganisation am Samstagabend wieder im Kongresshaus über die Bühne.

SN/Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres

Im Februar 2020 haben die Sanitäterinnen und Sanitäter zuletzt im Kongresshaus das Tanzbein geschwungen. Wenige Wochen später war die Coronapandemie da - und für das Rote Kreuz begann auch in Salzburg einer der längsten Einsätze in der Geschichte. 2021 und 2022 fiel der Ball wie so viele Veranstaltungen aus, stattdessen standen die Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen bei Impf- und Teststraßen im Einsatz.

Jetzt ist der Traditionsball aber in gewohnter Manier zurück. Die freiwillige Kolonne Salzburg-Stadt unter Kommandant Martin Huber ...