Rund 500 Teilnehmer demonstrierten in Salzburg gegen Coronamaßnahmen, Einsatzfahrzeuge locken am Montag zur Sonderimpfaktion

Etwa 500 Corona-Demonstranten fanden sich am Sonntag auf dem Salzburger Mozartplatz ein. Der gegen Coronamaßnahmen und die Impfpflicht gerichtete "Sonntagsspaziergang" verlief nach Angaben der Polizei ruhig. Stichprobenartige Kontrollen wegen der Maskenpflicht zogen einige Organmandate, Anzeigen und Ermahnungen nach sich. Laut Landesstatistik waren am Sonntag 1757 Menschen in Salzburg aktiv infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 175,3. Am Montag findet eine Sonderimpfaktion für Familien mit Polizeihubschrauber und Einsatzfahrzeugen am Flughafen statt.