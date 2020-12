Rund 8000 Lehrer bei Tests in Salzburger Kasernen

Trotz EDV-Pannen kam am Wochenende etwas weniger als die Hälfte aller Salzburger Pädagogen zu Tests in die Kasernen. Von 7908 waren 15 positiv.

Völlig reibungslos ohne lange Wartezeiten seien die Massentests am Samstag und Sonntag in den vier Salzburger Kasernen in Wals, Saalfelden, St. Johann sowie Tamsweg abgelaufen, so Presseoffizier Rene Auer.

"Am Samstag sind in Summe 6500 Testwillige aus dem Bildungsbereich sowie Kindergärten gekommen. 13 Tests waren auch nach einem PCR-Test positiv. Am Sonntag mit Stand 17 Uhr sind noch 1408 weitere Pädagogen dazu gekommen, fünf Tests waren positiv", berichtete Auer. Parallel hatte die Organisation mit einigen EDV-Fehlern zu kämpfen, ...