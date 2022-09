Rund um Ruperti: Die Lieblingszeit für Dirndl- und Lederhosenfans

Die Zeit rund um den Rupertikirtag gehört den Trachtenherstellern. Sie freuen sich über viel Kaufinteresse von Einheimischen und Gästen.

Die Festspielzeit geht in der Altstadt übergangslos in die "Dirndlgwand-Zeit" über. Nach dem Dirndlgwand-Sonntag, er war heuer am 11. September, ist der Salzburger Rupertikirtag Höhepunkt. Er geht von 21. bis 25. September auf dem Resi- denz-, Kapitel-, Dom- und Mozartplatz über die Bühne.

Jung und Alt freuen sich auf das Fest, darunter auch die Trachtenhersteller. "Nun kleiden sich vor allem Einheimische für ihren Kirtag ein. Wir verspüren besonders bei den jungen Salzburgerinnen und Salzburgern Lust auf Tracht", sagt ...