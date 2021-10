Runde Sache: Eine Jurte wird zum Zentrum für Frauen in Salzburg

Auf dem Heuberg in Salzburg entsteht ein runder Naturtempel aus Holz. Vor allem Frauen, aber auch Männer, sollen ihn beleben.

Nie wird Katharina Frieda Meier das Gefühl der Geborgenheit vergessen, das sie empfand, als sie vor einigen Jahren zum ersten Mal eine Jurte betrat, die ein Freund gebaut hatte. "Ich war hin und weg und habe mich sofort in diesen runden Raum aus natürlichen Materialien verliebt", sagt die 31-jährige Künstlerin. Vor rund 18 Monaten reifte in der Tanz- und Musikpädagogin der Wunsch, in Salzburg eine solche Jurte als naturnahen Ort und Treffpunkt für Frauen und junge Familien zu schaffen. Auch ...