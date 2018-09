Rupertikirtag: Prachtwetter und der Domplatz als Laufsteg

Bei prachtvollem Spätsommerwetter genossen die Salzburgerinnen und Salzburger am Freitag ihren Rupertikirtag. Einmal mehr kristallisierte sich heraus: Das Karussell ist und bleibt das beliebteste Fahrgeschäft am Domplatz.

Abends wurde die Brauchtumsbühne am Domplatz in einen Laufsteg umfunktioniert und das schönste Ruperti-Dirndl und der Ruperti-Bua 2018 gewählt. Moderiert wurde die Modeschau von Christian Katzer, die schwungvolle musikalische Begleitung übernahm die Eschenauer Tanzlmusi. Sieben Trachtenunternehmen - das Salzburger Heimatwerk, Trachten Forstenlechner, Moser Tracht & Mode, Beurle, Almgwand, Dollinger Tracht und Trachten Stassny in Kooperation mit Susanne Spatt - ließen ihre Models die aktuellen Trachtenkollektionen präsentieren. Nach der Auszählung der Wahlkarten des Publikums standen die glücklichen Gewinner fest: Michael Fischer und Magdalena Höllwarth - beide von Moser Tracht. Dabei war bei den Dirndln das Ergebnis hoch spannend und Magdalena konnte sich erst im Applausometer-Stechen gegen ihre Mitbewerberin Catharina durchsetzen.

Quelle: SN