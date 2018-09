Rupertikirtag: Salzburger feiern ihren Landespatron

Auch Kirtagsbesucher müssen mal: Das Café Mozarts schützt sich mit einer Gebühr vor WC-Benützern, die nichts konsumieren.

Freudiges Kreischen dringt aus den ratternden Fahrgeschäften, aus dem Festzelt ist Volksmusik zu hören. Touristen und Einheimische strömen herbei, freie Plätze werden rar. Zum Rupertikirtag werden rund 150.000 Besucher erwartet.

Unter den Kirtagsbesuchern sind auch nicht willkommene Gäste. So wie eine Bande von Taschendieben. "Das sind 15 Personen, Männer, Frauen, Kinder", berichten Security-Mitarbeiter. "Sie räumen ihre Beute in einen Kinderwagen, den sie mithaben. Wir geben das jetzt der Polizei weiter. Von einem haben wir ein Foto", sagt einer der Männer und zeigt es Carina Czak am Infostand des Rupertikirtags. Sie soll die Besucher zur Vorsicht ermahnen. Bei ihr ist auch das Fundbüro untergebracht. "Abgegeben werden hauptsächlich Handys, Plüschtiere, vereinzelt Geldtaschen", berichtet sie. "Wo sind wir denn hie genau?", will ein deutscher Tourist wissen und hält Carina Czak einen Stadtplan hin. "Hier", sagt sie und deutet auf den Domplatz. "Und wo ist der Dom?", fragt der Herr weiter. Carina Czak lächelt geduldig. "Dort drüben", antwortet sie und weist nach rechts.

Mit profaneren Dingen beschäftigt sich Robert Hansen. Er hat an sechs Standorten WC-Anlagen aus Holz für die Besucher des Rupertikirtags aufgestellt. Die Benützung kostet 50 Cent. "Wenn man es ihnen erklärt, haben die meisten Verständnis für die Gebühr, ich muss ja Personal, Wasser, Seife und Papier bezahlen", berichtet er. Dennoch gebe es Unverbesserliche, die gegen die Mauer des Doms oder der Franziskanerkirche machen. "Da sind auch Frauen dabei. Ich bin kein großer Katholik, aber da vermisse ich schon Anstand und Respekt", ergänzt er. Im Café Mozarts verlangt man 2,00 Euro von Nicht-Gästen für die WC-Benutzung. Unverschämt? "Unsere Kunden freuen sich darüber. Beschwert hat sich bisher nur ein Besucher", berichtet Kellner Georg Kunstar. Kollegin Venda Pehlic ergänzt: "Sonst steht die Schlange durch das Lokal bis hinaus zum Kettenprater."

Quelle: SN