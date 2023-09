Rupertikirtag startet am Mittwoch - die Halbe Bier kostet 6,20 Euro

Plus

Plus

Plus

Die Vorbereitungen für den Rupertikirtag in der Salzburger Altstadt sind schon in vollem Gange. Was die Besucherinnen und Besucher erwartet.

BILD: SN/ANDREAS KOLARIK Rupertikirtag in Salzburg: Fahrgeschäfte ... BILD: SN/KOLARIK ANDREAS ... und Festzelt stehen schon.