Rußbach: 31-jähriger Paragleiter-Pilot stürzte beim Landevorgang ab

Der Tennengauer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Salzburg geflogen.

Ein 31-jähriger Paragleiter zog sich am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr in Rußbach Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber C6 ins LKH Salzburg geflogen werden. Der Halleiner war etwa eine halbe Stunde zuvor vom Gipfel des Gamsfeldes im Gemeindegebiet von Rußbach weggeflogen. Beim Landevorgang im Bereich der Talstation der Hornbahn verlor der Pilot aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Gleitschirm und geriet ins Trudeln. Er konnte den Schirm nicht mehr unter Kontrolle bringen und stürzte aus zehn bis 15 Metern Höhe in eine Wiese. Zeugen verständigten die Rettung und leisteten erste Hilfe.