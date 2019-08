Rußbach: Behelfsbrücke ist befahrbar

Seit Montag 5 Uhr rollt der Anrainerverkehr einspurig und in Zeitfenstern über den Behelfsübergang, der die durch das Hochwasser zerstörte Neuhausbrücke zwischen Abtenau und Rußbach ersetzt.

Die Pioniere des Bundesheeres konnten in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Tennengau diese eine Stelle schnell sanieren. Sie sind schon abgerückt. Militärkommandant Anton Waldner übergibt die Brücke am Montagnachmittag an Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Zwischen 5 und 7 Uhr durften die Anrainer einspurig wieder in die Arbeit fahren, ein weiteres Zeitfenster gibt es täglich zwischen 17 und 19.30 Uhr, das Fahrverbot außerhalb dieser Zeiträume gilt nicht für den Linienbus. Aus derzeitiger Sicht muss die Behelfsbrücke über den Winter durchhalten, an der Projektierung für die neue Neuhausbrücke wird mit Hochdruck gearbeitet.

Doch die Arbeit an der wichtigen Verkehrsverbindung ist noch lange nicht getan.

Denn: An fünf Stellen wurde die B166 teilweise weg- oder unterspült, alle Brücken müssen unter die Lupe genommen werden, die innere und äußere Flarnbrücke sind stark in Mitleidenschaft gezogen worden. 5000 Tonnen Wasserbausteine müssen verlegt werden, dazu kommen 20.000 Tonnen Bach- und Schüttmaterial, 1400 Kubikmeter Beton und 1300 Tonnen Asphalt. An sechs Stellen muss das Ufer gesichert werden.

"Die Brücken- und Straßenmeistereien plus die Gemeinden sowie die Wildbach- und Lawinenverbauung sowie Baufirmen geben hier ihr Bestes, dass die Schadensstellen so schnell wie möglich beseitigt werden können. Mir ist auch wichtig, dass die Übergänge genau angeschaut werden, ob das Hochwasser möglicherweise Fundamente unterspült hat", sagt Landesrat Stefan Schnöll.

Sämtliche Übergänge an den betroffenen Stellen werden von den Profis der Brücken- und Straßenmeisterei untersucht. Bei der inneren Flarnbrücke wurde das Fundament auf beiden Seiten komplett frei gelegt, die Sohle des Rußbaches stellenweise bis zu zwei Meter eingetieft. "Um die Standsicherheit des Brückenbauwerkes sowie der Flügelmauern zu gewährleisten, haben wir Sofortmaßnahmen ergriffen. Wasserbausteine sollen das Fundament stärken und die Uferverbauung wurde ebenfalls in Angriff genommen", sagt Wolfgang Mariacher vom Referat Brückenbau des Landes Salzburg. Ganz ähnlich ist das Schadensbild bei der äußeren Flarnbrücke. Mindestens bei einer weiteren Brücke dürfte es ähnlich massive Schäden geben.

