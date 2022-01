Russe soll über Jahre hindurch seine zwei Söhne geschlagen haben: Prozess in Salzburg

Die Anklage gegen einen 50-jährigen in Salzburg lebenden Russen, der am Donnerstag vor einem Salzburger Schöffengericht stand, wiegt schwer: Demnach soll er seine beiden - inzwischen 16 und 13 Jahre alten - Söhne von 2015 an bis Ende 2020 immer wieder durch Schläge misshandelt und dadurch auch verletzt haben.

SN/apa/topnews Symbolbild.