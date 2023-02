Russe und Österreicherin sollen in Salzburg rund zwölf Kilo Suchtgift verkauft haben

Der 22-Jährige und seine 25-jährige Komplizin sind teilgeständig. Sie sollen in den vergangenen zwei Jahren in der Stadt Salzburg kiloweise Cannabis an eine Vielzahl von Abnehmern mit Gewinn veräußert haben.

SN/epa Das Duo verkaufte kiloweise Cannabiskraut (Symbolbild).

Von Juni bis Dezember 2022 hatten Polizisten des Kriminalreferates beim Stadtpolizeikommando Salzburg intensiv gegen den 22-jährigen Russen und die 25-jährige Österreicherin ermittelt. Dabei gelang es den Kriminalisten, den auf Zeugenaussagen basierenden Tatverdacht zu erhärten. Der Verkauf des Cannabis erfolgte demnach an eine Vielzahl von Abnehmern in der Elisabeth-Vorstadt. Im Zuge der Ermittlungen konnten bei mehreren "Kunden" bei Wohnungsdurchsuchnungen immer wieder Kleinmengen an Cannabiskraut sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete schließlich die Festnahme des 22-jährigen sowie Hausdurchsuchungen bei ihm an. Bei den Vernehmungen legte die 25-jährige Frau ein umfassendes Geständnis ab. Sie gab zu, in den vergangenen zwei Jahren im Zusammenwirken mit dem 22-jährigen Russen Suchtmittel von bis zu 15 Kilogramm besessen und davon rund zwölf Kilo Cannabiskraut mit Gewinn verkauft zu haben. Auch der 22-Jährige zeigte sich nach anfänglichem Leugnen teilgeständig in Bezug auf die Weitergabe von zumindest sechs Kilo. Der Russe sitzt in U-Haft.