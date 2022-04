Sein Landsmann wurde ebenfalls verletzt.

Am Dienstagabend kam es im Bereich eines Jugendzentrums in der Stadt Salzburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 44-jähriger Russe wurde durch mehrere Faustschläge ins Gesicht schwer verletzt. Der 32-jährige Kontrahent und Landsmann wurde durch Würgen am Hals ebenfalls verletzt. Beide Personen wurden ins UKH Salzburg beziehungsweise ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert. Das berichtet die Polizei in einer Aussendung.