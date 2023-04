Russischer Autolenker war im Flachgau mit 2,6 Promille unterwegs

Nach dem massivem Wert beim Alkovortest verweigerte der 39-Jährige den Alkomattest.

Die Polizei führte am Osterwochenende landesweit Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr durch. Unter anderem wurden 130 Alkovortests gemacht. Besonders negativ fiel ein 39-jähriger Autolenker aus Russland auf, der in Straßwalchen kontrolliert wurde; bei ihm zeigte der Alkovortest 2,59 Promille, einen Alkomattest verweigerte er. In Hallein wurde eine 21-jährige einheimische Probeführerscheinbesitzerin mit rund einem Promille Alkohol im Blut hinterm Steuer ertappt.

In der Salzburger Imbergstraße fiel den Beamten ein Klein-Lkw-Fahrer auf, der seinen schweren Anhänger während der Fahrt beinahe verlor. Der Lenker (51) hatte keine Berechtigung, schwere Anhänger zu ziehen.

Auf der Westautobahn wiederum hielten Polizisten auf Höhe Wals-Siezenheim einen 23-jährigen Serben auf, der unter Suchtgifteinfluss stand.