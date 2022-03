Russischer Oligarch hat seine Villa am Attersee geräumt

Der Ex-Vizepremier Igor Schuwalow besitzt seit Jahren das Waldschlössl am Attersee, wo auch Wladimir Putin Gast war. Im Privatjet wurden "persönliche Gegenstände" via Salzburg abtransportiert.

Die Kriegswirren in der Ukraine, die umfassenden Sanktionsmaßnahmen der EU auch gegen russische Oligarchen, aufgrund deren Vermögen, Yachten und Immobilen beschlagnahmt werden sollen, haben einen Ort in Salzburg ins mediale Interesse gerückt: das sogenannte Waldschlössl am Ufer des Attersees, das sich im Gemeindegebiet von St. Gilgen-Burgau befindet. Besitzer ist Igor Schuwalow, früher der erste Vize-Premierminister in der Regierung von Putin und nun Vorsitzender einer russischen Bank. Zuvor hatte er in der staatlichen Vermögensverwaltungsbehörde gearbeitet. Schuwalow hatte den Auftrag, geeignete Residenzen ...