Saalbach: Drei Verletzte bei zwei Schlägereien in einer Après-Ski-Bar

Turbulente Nacht in einer Après-Ski-Bar in Saalbach: Dort war es am Sonntag zu zwei Schlägereien gekommen, die Polizei erstattet drei Anzeigen wegen Körperverletzung.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Symbolbild.

Die erste Auseinandersetzung ereignete sich am Sonntag gegen 21.40 Uhr. Ein 23-jähriger deutscher Urlaubsgast "verhielt sich im Lokal ungebührlich und erhielt Lokalverbot" (Polizeibericht). Der Mann wurde von zwei Security-Mitarbeitern aus der Bar gezerrt. Vor dem Lokal versetzte der Mann den zwei Sicherheitsmitarbeitern Faustschläge ins Gesicht. Da sich der Deutsche auch gegenüber der Polizei renitent verhielt, musste er zur Identitätsfeststellung kurzfristig auf die Polizeiinspektion gebracht werden. Die beiden Security-Mitarbeiter, 46 und 48 Jahre, wurden durch die Faustschläge leicht verletzt und erlitten Schwellungen im Gesicht. Der deutsche Urlauber wurde angezeigt. Während die Polizei noch mit diesem Vorfall beschäftigt war, kam es um 21.45 Uhr in dem gleichen Lokal zu einer weiteren Auseinandersetzung unter Urlaubern. In der Bar versetzte ein 31-jähriger Deutscher einem 19-jährigen Niederländer einen Kopfstoß. Nach dem Vorfall verließ der Deutsche das Lokal. Er konnte kurz darauf von der Polizei angehalten werden. Der Niederländer erlitt durch den Kopfstoß Schwellungen im Gesicht. Der Deutsche wird ebenfalls wegen Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht.