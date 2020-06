Saalbach: Einbrecher legten in Sportgeschäft Feuer

Im Ortszentrum von Saalbach-Hinterglemm sind in der Nacht auf Montag unbekannte Täter in ein Sportgeschäft eingebrochen und haben dort ein Feuer gelegt. Möglicherweise wollten sie nach der vollbrachten Tat ihre Spuren vernichten. Wie die Polizei berichtete, dürften die Einbrecher dazu Benzin oder Diesel ausgeleert und angezündet haben.

Das Feuer dürfte zunächst eine Zeit lang geschwelt sein, bis wegen der immer größer werdenden Hitze eine Glasscheibe des Geschäfts zersprang. Gäste eines benachbarten Hotels wurden dadurch auf den Brand aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Und das offenbar keine Minute zu spät.

"Der Brand war kurz davor, sich zu einem größeren Feuer zu entwickeln", sagte Ortsfeuerwehrkommandant Michael Eberharter zur APA. Mehreren Atemschutztrupps sei es aber gelungen, die Flammen in dem Gebäude - es ist großteils aus Holz - trotz des starken Rauchs rasch zu löschen. Das Geschäft dürfe durch das Feuer aber völlig verrußt worden sein.

Laut Polizei stand zunächst nicht fest, ob etwas - und wenn ja, was - aus dem Laden gestohlen wurde. Der Sachschaden durch das Feuer dürfte jedoch beträchtlich sein. Die Ermittlungen laufen. In das Geschäft waren die Einbrecher gekommen, in dem sei eine Glastüre einschlugen.

Quelle: APA