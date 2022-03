Saalbach: Funkenflug aus Hackschnitzel-Heizanlage löste Großbrand aus

Die Ursache jenes Feuers, das in der Nacht auf Sonntag einen Großeinsatz in Saalbach-Hinterglemm ausgelöst hatte, ist nun geklärt.

Es war am Sonntag gegen 2.15 Uhr als Nachtschwärmer auf den in Flammen stehenden Dachstuhl in Saalbach-Hinterglemm aufmerksam wurden. Die Passanten alarmierten sofort die Feuerwehr. Neben den Florianis aus Saalbach-Hinterglemm rückten in der Folge auch die Wehren aus Viehhofen, Maishofen und Zell am See aus mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 76 Einsatzkräften aus.

Durch den raschen Einsatz konnte der Brandherd rasch lokalisiert und eine Ausbreitung verhindert werden. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich drei Personen im mehrgeschossigen Wohnhaus auf, die von den eintreffenden Einsatzkräften aus dem Objekt begleitet wurden.

Montagvormittag stellten Sachverständige der Landesstelle für Brandverhütung und Brandermittler der Polizei als Brandursache Funkenflug ausgehend von einer Hackschnitzel-Heizanlage fest. Durch den Brand wurden der Dachstuhl und darunter liegende Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Personen wurden keine verletzt.