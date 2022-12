Saalbach-Hinterglemm: Fast 5000 Besucher beim Rave on Snow

Was vor 27 Jahren als kleiner Ausflug mit 50 Freunden - darunter einige DJs - begann, ist mittlerweile zum Fixtermin im winterlichen Festivalkalender geworden.

Wenn der Skicircus für ein Wochenende wieder zum Place to Be der internationalen Clubszene wird und damit 4.800 Besucher zum Winterstart nach Saalbach Hinterglemm lockt, dann kann die Rede nur vom Rave on Snow Festival sein. Nach zwei Jahren Pause war die Vorfreude groß und die Stimmung beim Festival dementsprechend gut.

Vier Tage und Nächte lang tanzten Elektrofans non-stop in Saalbach Hinterglemm zu den Tunes von Marcel Dettmann, Ben Klock, Felix Kröcher, Mathias Kaden, Kollektiv Turmstrasse, Aka Aka, Matthias Tanzmann und vielen weiteren. Auf den Hütten des Skigebiets wurde die Party bereits an den Nachmittagen gestartet, bevor es auf den Mainstages mit beeindruckenden Visual Shows weiterging.

Die Partymeute zelebrierte die Nacht bis in die frühen Morgenstunden in den charakteristisch verschiedensten Locations noch so richtig weiter. Das absolute Highlight des Festivals war die jährliche Gipfelparty am Schattberg, zu der tausende Besucher den verschneiten Gipfel stürmten.

Ein winterliches, friedliches Rave on Snow ging am Sonntag, den 18. Dezember, wieder zu Ende. Gemeinsam mit dem BERGFESTival wurde endlich wieder ein gelungener Saisonauftakt in Saalbach Hinterglemm gefeiert.