Saalbach-Hinterglemm: Fünf Männer prügelten sich wegen einer Kellnerin

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist es in der Nacht auf Freitag in einer Gaststätte in Saalbach-Hinterglemm gekommen. Fünf Männer gerieten sich in die Haare, drei von ihnen erlitten Verletzungen.

SN/christian sprenger In Saalbach-Hinterglemm flogen die Fäuste.