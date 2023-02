Saalbach-Hinterglemm: Polizei zog gleich mehrere Lenker aus dem Verkehr

In der Nacht auf Sonntag führte die Polizei in Saalbach-Hinterglemm Verkehrskontrollen durch. Ein 21-jähriger Einheimischer fiel den Beamten laut Polizeibericht aufgrund seines auffälligen Fahrverhaltens auf. Der bei ihm durchgeführte Drogenschnelltest verlief demnach auf mehrere Substanzen positiv. Der Lenker habe gegenüber den Beamten angegeben, dass er am Vortag Cannabis in Form eines Joints konsumiert habe, heißt es seitens der Polizei.

Der Lenker verweigerte die klinische Untersuchung. Der Führerschein wurde dem Probeführerscheinbesitzer vorläufig abgenommen.

Bei einem ungarischen Pkw-Lenker machten die Polizisten einen Alkomattest. Das Ergebnis, 0,70 Promille. Dem 43-jährigen Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bereits am Samstagabend zogen die Beamten im Glemmtal einen 24-jährigen österreichischen Fahrzeuglenker aus dem Verkehr. Bei ihm ergab der Alkomattest 0,76 Promille. Er durfte nicht mehr weiterfahren.

Die drei Fahrzeuglenker wurden angezeigt.