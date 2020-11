Saalbach-Hinterglemm: Saalach wird um drei Meter tiefer gelegt

Nach dem Hochwasser vom August 2018 laufen in Saalbach-Hinterglemm die Arbeiten am größten Projekt in der Geschichte der Wildbachverbauung.

Es war am frühen Abend des 23. August 2018, als im Talschluss zwei Gewitterzellen zusammentrafen. Innerhalb kurzer Zeit fielen große Regenmengen. Zahlreiche Muren gingen ab. Die Saalach trat über die Ufer und überflutete Teile von Hinterglemm und Saalbach. 50 Meter der Glemmtaler Landesstraße wurden weggerissen. Der Schaden ging in die Millionen. Insgesamt waren rund 70 Objekte, darunter Hotels und Seilbahnstationen, betroffen. Es war eines der schwersten Unwetter im Glemmtal, aber bei Weitem nicht das erste. In den Archiven ...