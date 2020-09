Saalbach hofft auf die WM 2025

Die Stunde der Entscheidung naht. Am Samstag bestimmt der FIS-Vorstand online den Gastgeber.

Im Mai in Thailand, mit einer Saalbacher Delegation in Dirndl und Lederhose, hätte die Ski-WM 2025 ursprünglich beim FIS-Kongress vergeben werden sollen. Die angedachte Verlegung zur Herbsttagung nach Zürich? Coronabedingt verworfen. So geht die Bewerbungsphase am kommenden Samstag via Videokonferenz ins Finale. Neben Saalbach-Hinterglemm hoffen Crans Montana (Schweiz) und Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) auf den Zuschlag.

Zu überzeugen gilt es die 16 Personen im FIS-Vorstand. Bewerbungsvideos werden abgespielt, anschließend gibt es eine letzte Fragerunde. Aus Hinterglemm live zugeschaltet sind Bürgermeister ...