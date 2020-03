Saalbach: Kroatin zeigte Ex-Freund wegen Gewalt an

Polizei hielt den alkoholisierten Mann während einer Autofahrt an.

Bereits über einen längeren Zeitraum war eine 44-jährige Kroatin körperlicher Gewalt durch ihren Ex-Freund, einen 55-jährigen Bosnier, ausgesetzt. Nachdem der Mann seine ehemalige Freundin am Dienstag in ihrer Wohnung in Saalbach erneut verletzt und gefährlich bedroht hatte, erstattete die Frau die Anzeige. Während der Mann auf dem Heimweg nach Maishofen war, konnte er von einer Polizeistreife angehalten werden. Der Alkotest ergab 1,06 Promille.

Der Mann wird angezeigt.

