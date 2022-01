Saalbach: Skifahrer schnitt sich bei Sturz mit eigenem Ski den Oberschenkel auf

Eine Serie an Skiunfällen mit mehreren teils schwerverletzten Wintersportlern hat die Einsatzkräfte in Salzburg am Mittwoch beschäftigt. Allein in Saalbach-Hinterglemm waren es gleich sieben Unfälle - einer davon mit einem besonders heftigen Verlauf.

SN/öamtc Skiunfall - Abtransport eines Verletzten (Symbolbild).