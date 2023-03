Saalbach: Zwei schwerverletzte Skifahrer bei Frontalkollision nahe Poltenlift-Talstation

Einen schweren Skiunfall hat die Polizei aus Saalbach-Hinterglemm gemeldet: Ein Erwachsener und ein Kind waren bei einer Talstation frontal zusammengestoßen.

Der vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 14:45 Uhr. Ein 52-jähriger Skifahrer aus den Niederlanden war auf der roten Piste Nr. 162a in Richtung des Sessellift "Polten 8er" gefahren, zum selben Zeitpunkt näherte sich ein 13-Jähriger Niederländer auf der blauen Piste Nr. 163 der Talstation.

Im Kreuzungsbereich der Pisten kam es daraufhin zu einer frontalen Kollision zwischen den beiden Beteiligten. Der 52-Jährige erlitt eine Verletzung im Halswirbelbereich und musste mit dem Notarzthubschrauber in das Uniklinikum Salzburg geflogen werden.

Der 13-Jährige wurde durch die Pistenrettung ins Tal und anschließend durch das Rote Kreuz in das Krankenhaus Zell am See abtransportiert. Durch die Kollision erlitt der Teenager einen Schlüsselbeinbruch. Der 52-Jährige ist laut Polizeibericht stabil und ansprechbar.