Eine 17-Jährige ist am späten Samstagabend in ihrem Wohnort Saalfelden von einem Pkw angefahren und verletzt worden.

Die junge Frau wollte laut Polizei kurz vor 22 Uhr die Straße auf einem Zebrastreifen überqueren. Ein 39-jähriger Pkw-Lenker übersah die Fußgängerin und touchierte sie im Bereich der rechten Fahrzeugfront bzw. ihres linken Oberschenkels. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte in das Krankenhaus Zell am See gebracht.