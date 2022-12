Saalfelden: 40-Jähriger schlug Lebensgefährtin bewusstlos

Gegen den Täter wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Am Dienstagabend schlug ein 40-jähriger Einheimischer seiner 46-jährigen Lebensgefährtin mit einem Kunststoff-Drehkissen derart auf den Kopf, dass die Frau in weiterer Folge kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Nach der Erstversorgung musste die Frau vom Roten Kreuz zur weiteren Untersuchung ins Tauernklinikum nach Zell am See gebracht werden. Im Krankenhaus wurde bei der 46-Jährigen eine Gehirnerschütterung festgestellt. Gegen den 40-jährigen Lebensgefährten wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, berichtet die Polizei.